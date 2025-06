Uffici postali più green nel Chietino | al via il progetto Smart Building

Gli uffici postali Pi249 Green nel Chietino si trasformano in ambienti all’avanguardia grazie al progetto Smart Building di Poste Italiane. Questa iniziativa, dedicata a sostenibilità e innovazione, introduce sistemi intelligenti capaci di ottimizzare energia e risorse, riducendo l’impatto ambientale. Un passo importante verso un futuro più verde e efficiente, che dimostra come tecnologia e rispetto per l’ambiente possano convivere al servizio della comunità.

Prosegue l'impegno di Poste Italiane per la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica con l'avvio del progetto "Smart Building" negli uffici postali della provincia di Chieti. L'iniziativa prevede l'installazione di un sistema intelligente e automatizzato per il monitoraggio e la.

