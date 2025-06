Ue verso stangata sul fumo 1€ in più a pacchetto per le sigarette aumenti anche per quelle elettroniche sigari tabacco

L'Unione Europea si prepara a una vera e propria stangata sul fumo, con aumenti fino al +1090% per i sigari e un incremento di 1€ a pacchetto per le sigarette, comprese le elettroniche. La proposta olandese mira a riempire le casse comunitarie, ma ha scatenato proteste tra i principali produttori di tabacco come Italia, Grecia e Romania. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il panorama del consumo di tabacco in Europa.

L'aumento dei prezzi raggiungerà fino il + 1090% per i sigari. La proposta olandese servirebbe a riempire le casse dell'Unione Europea. Fra i contrari alla manovra, Grecia, Romania e Italia, i maggiori produttori di tabacco in Europa

