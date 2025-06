UE valuta di tassare Stati che non spendono abbastanza in armi

Immagina un mondo in cui gli Stati membri sono incentivati a investire di più nella sicurezza, evitando sanzioni economiche per spese insufficienti. Questa proposta di tassare gli Stati che non spendono abbastanza in armi mira a promuovere una difesa comune più forte e coesa. Ma è davvero giusto penalizzare chi sceglie di risparmiare? Scopriamo insieme i possibili vantaggi e rischi di questa strategia innovativa.

In pratica, se uno Stato spende meno di quanto previsto, pagherebbe una sorta di contributo aggiuntivo al bilancio Ue, calcolato in base a quella differenza.

