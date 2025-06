Ue si schiera ancora contro Putin dal 2028 stop a importazione gel russo Dan Jørgensen | Non saremo più ricattati da Mosca – VIDEO

L’Unione Europea si prepara a rafforzare la sua posizione nei confronti di Mosca, annunciando un divieto totale sull’importazione del gel russo e restrizioni sui contratti di fornitura energetica fino al 2028. Questa decisione rappresenta un deciso passo verso l’indipendenza energetica e il rafforzamento della solidarietà tra gli Stati membri, dimostrando che l’UE non sarà più ricattabile da Moscow. La strategia dell’Europa inizia a delinearsi con fermezza: proteggere i propri interessi e la sicurezza dei cittadini.

Dal 1° gennaio 2026 sarà vietata la firma di nuovi contratti di fornitura. I contratti a breve termine dovranno concludersi entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine non potranno andare oltre il 31 dicembre 2027 L’Unione europea si schiera nuovamente contro Mosca. Il commissario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ue si schiera ancora contro Putin, dal 2028 stop a importazione gel russo, Dan Jørgensen: “Non saremo più ricattati da Mosca” – VIDEO

In questa notizia si parla di: schiera - putin - stop - importazione

Putin schiera migliaia di soldati al confine con la Finlandia, le immagini satellitari fanno scattare l'allarme nella Nato - Le recenti immagini satellitari rivelano il dispiegamento di migliaia di soldati russi al confine con la Finlandia, suscitando preoccupazioni tra i membri della NATO.

iGdI TV.

Russia, tensione con l'Ecuador: stop all'importazione di banane - La Russia sospende le importazioni di banane e garofani dall ... Secondo tg24.sky.it

Stop all'oro russo per mettere Putin all'angolo. Il piano di Biden per il G7 - Bando alle importazioni di oro russo, più "una serie di passi concreti" per aumentare le sanzioni e il costo dell'invasione dell'Ucraina per Putin, a partire dall'energia. Segnala repubblica.it