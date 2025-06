Ue Kallas | Fosse per me sanzionerei Israele ma non c’è intesa tra i 27

Durante un acceso intervento alla plenaria del Parlamento europeo, l’Alta rappresentante Kaja Kallas ha chiarito i limiti della sua responsabilità, sottolineando che le decisioni riguardo a Gaza coinvolgono tutti i 27 Stati membri. Un monito importante sulle complessità diplomatiche dell’Unione, che dimostra come le decisioni di grande impatto richiedano un delicato equilibrio tra interessi nazionali e solidarietà europea. La sua replica evidenzia che la cooperazione è essenziale, anche nei momenti più difficili.

Durante un intervento nella plenaria del Parlamento europeo, l’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha risposto alle pressioni su un possibile intervento europeo contro Israele per la situazione a Gaza, sottolineando i limiti del suo ruolo: «Parlate come se io fossi l’unica responsabile di quello che succede a Gaza. Io non rappresento me stessa qui, io rappresento 27 Stati membri, se spettasse a me decidere personalmente io una decisione la prenderei ma non lo posso fare perché rappresento 27 Stati membri e serve l’unanimità». Kallas ha spiegato come, pur condividendo la frustrazione per l’inerzia, portare la questione in Consiglio rischierebbe solo di « mostrare la nostra divisione ». 🔗 Leggi su Lettera43.it