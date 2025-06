Ue | cambio regime Iran non nostra linea

L'Unione Europea ribadisce con fermezza che un cambio di regime in Iran non fa parte della sua linea ufficiale. Invece, si concentra su un approccio politico globale, affrontando le questioni pi√Ļ delicate e mantenendo la flessibilit√† di adottare tutte le misure necessarie, comprese sanzioni. La posizione UE mira a bilanciare dialogo e fermezza per tutelare i propri interessi e valori fondamentali, rafforzando cos√¨ il suo ruolo nella scena internazionale.

12.33 "Sia chiaro, un cambio di regime non rientra nella posizione concordata dell'Ue. Noi ci impegniamo ad adottare un approccio politico globale nei confronti dell'Iran, per affrontare tutte le questioni che ci preoccupano, tetendo conto di tutte le opzioni a nostra disposizione, comprese le sanzioni". Lo ha puntualizzato il portavoce per la Politica estera, El Anouni. "Il nostro approccio √® critico quando necessario e pronto a impegnarsi laddove gli interessi coincidono", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cambio - regime - iran - nostra

Siria, Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni, in cambio ‚Äúfirma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele‚ÄĚ - VIDEO - In un incontro storico a Riad, Donald Trump si schiera con il regime di al-Jolani, presidente ad interim della Siria, revocando sanzioni in cambio di accordi di normalizzazione con Israele.

La nebbia della guerra spiegata in breve: - Netanyhau a FoxNews la nostra azione puó portare al cambio di regime in Iran - Reuters: fonti, la Casa Bianca mette veto su uccisione Khamenei - Israele: è una fake news - Idf: non vogliamo regime change Tutto qu Vai su X

(Adnkronos) - Israele continua a colpire l'Iran, il premier Benjamin Netanyahu non esclude l'ayatollah Ali Khamenei dalla lista degli obiettivi e ipotizza un cambio di regime come effetto collaterale. Teheran risponde con nuove ondate di missili e promette un'ult Vai su Facebook

Wsj: Trump non ha ancora deciso se attaccare Iran. Katz: tornado su Teheran, cos√¨ cadono dittature - Cina: gli Usa premano su Israele e aiutino la de-escalation; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: ¬ęSappiamo dov‚Äô√® Khamenei. Urge resa¬Ľ. Mosca: ¬ęRischio nucleare¬Ľ; ¬ę√ą il punto pi√Ļ basso della nostra storia¬Ľ. Teheran e la grande paura.

Israele cerca il cambio di regime in Iran - No, assolutamente no, considerato che alla vigilia dell'operazione le misure adottate dagli Stati Uniti nei riguardi del proprio perso ... Come scrive informazione.it

Iran, è possibile che cambi il regime dopo la guerra con Israele? L'analisi di Lucio Caracciolo - L'Iran cambierà regime dopo questa guerra con Israele? Segnala tg.la7.it