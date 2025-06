Udinese si avvicina l' acquisto di Bertola Lucca e Bijol in uscita

L'Udinese si sta preparando a una campagna di mercato ambiziosa, puntando su acquisti strategici come Bertola, Lucca e Bijol, mentre alcune uscite sono in fase di definizione. La società lavora con entusiasmo per rinforzare la squadra e affidarsi alle capacità di Runjaic, che tornerà al lavoro il 2 luglio al Bruseschi prima di partire per il ritiro in Austria. Bertola-Udinese, ci siamo...

