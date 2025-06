Udine cambia volto | ecco il nuovo logo che racconta una città dove ci si sente a casa

Udine si trasforma e si presenta con un volto nuovo, simbolo di una città che abbraccia il futuro senza dimenticare le sue radici. Il recente lancio del nuovo city brand riflette l’anima accogliente e la vivacità di questa comunità in continua evoluzione. Un’immagine fresca e riconoscibile pronta a catturare l’attenzione di chi desidera scoprire una città che si sente come a casa, pronta a mostrare se stessa sotto una luce nuova e coinvolgente.

Pronta a mostrarsi sotto una nuova luce. È stato ufficialmente presentato il nuovo city brand di Udine: un sistema visivo completamente rinnovato, pensato per raccontare con uno stile fresco e riconoscibile l'anima accogliente e la vivibilità di una città che sta crescendo. Il progetto, firmato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Udine cambia volto: ecco il nuovo logo che racconta una città dove “ci si sente a casa”

In questa notizia si parla di: città - udine - cambia - volto

Più cani che bambini a Udine: in città va a spasso un quattrozampe ogni nove persone residenti - A Udine, la realtà urbana sembra dipingersi con un curioso contrasto: un cane per ogni nove residenti.

Barcola pronta a cambiare volto: dopo la Barcolana 2025 via al maxi cantiere per trasformare il porticciolo in un nuovo spazio per cittadini e turisti. lavori al via in autunno, pronto nel 2026! Vai su Facebook

Udine cambia volto: ecco il nuovo logo che racconta una città dove “ci si sente a casa”; Udine: Il centro cambia volto. Progetto del comune che va da via Mercatovecchio a via Gemona; UDINE | DA VIA GEMONA A VIA MERCATOVECCHIO: IL CENTRO CAMBIA VOLTO IN STILE ‘EUROPEO’.