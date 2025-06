Ucraina Usa pronti a rimuovere Zelensky ex 1º ministro Azarov | Ultimatum da Washington o se ne va o lo spodestano Stefanchuk ad interim

Turbamenti politici scuotono l’Ucraina: Washington avrebbe dato un ultimatum a Zelensky, minacciando la rimozione di Azarov e l’installazione di Stefanchuk come leader ad interim. Azarov rivela un piano di successione già predisposto, alimentando tensioni e incertezze in un paese in guerra. La situazione rimane incandescente, con sviluppi che potrebbero ridefinire il futuro politico ucraino e avere ripercussioni internazionali di vasta portata.

Azarov sostiene che il piano di successione sia già tracciato: il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, assumerebbe le funzioni di Capo di Stato ad interim e indirebbe nuove elezioni Secondo fonti riservate raccolte dal Giornale d’Italia tramite canali legati al cosiddetto “deep. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, “Usa pronti a rimuovere Zelensky”, ex 1º ministro Azarov: “Ultimatum da Washington, o se ne va o lo spodestano, Stefanchuk ad interim”

In questa notizia si parla di: azarov - ucraina - pronti - rimuovere

Ci siamo quasi. L'ex primo ministro ucraino Azarov dice che Trump ha dato l'ordine di rimuovere il clown ucraino. Sembra che la decisione di rimuovere Zelensky dal potere sia già stata presa negli Stati Uniti. Washington ha dato il via libera. Credo che si dime Vai su Facebook

Azarov, ex premier Ucraina “Zelensky pronto a negoziare con Russia”/ “Serve ok Usa, potrebbero rimuoverlo” - Azarov era, infatti, primo ministro del governo ucraino durante il mandato presidenziale di Viktor Yanukovich. Segnala ilsussidiario.net

Ucraina: il primo ministro Mykola Azarov si è dimesso - a chiedere al presidente ucraino di interrompere i colloqui se l’edificio non viene liberato immediatamente. fanpage.it scrive