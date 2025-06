Ucraina pioggia di bombe e droni Oltre 20 morti a Kiev

Il conflitto in Ucraina si intensifica, con un attacco devastante a Kiev che ha causato oltre 20 vittime tra bombe e droni. La città sovrasta il dolore e la paura, mentre il mondo osserva sgomento. In questo scenario di guerra e distruzione, la speranza di una risoluzione pacifica rimane l’auspicio più fragile.

La guerra in Ucraina. Pioggia di bombe e droni sul paese invaso. Oltre 20 i morti nell'ultimo attacco a Kiev. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.

Kiev, pioggia di droni sulla capitale ucraina: 13 morti e 56 feriti - La capitale ucraina, Kiev, è stata colpita da un attacco con droni e missili, causando 13 morti e 56 feriti.

Guerra in Ucraina Pioggia di bombe e droni, 10 morti a Kiev. Zelensky: «Una società civile reagisce ai terroristi» - Una raffica di 440 droni e 32 missili per una nuova notte di sangue in Ucraina, dove la capitale Kiev ha vissuto «uno dei peggiori» attacchi dall'inizio dell'invasione, secondo Volodymyr Zelensky. Riporta bluewin.ch