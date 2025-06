Ucraina La memoria viva a Coverciano

giovani ucraini hanno condiviso momenti di emozione e rinascita insieme alle campionesse azzurre. In un’atmosfera carica di solidarietà, lo sport diventa ponte tra culture e speranze, rafforzando il messaggio di pace e ricostruzione. Un giorno che rimarrà impresso nel cuore di tutti, simbolo di unità e resilienza. La memoria viva di questa giornata continuerà a ispirare un futuro più luminoso per l'Ucraina e l'Italia.

A Coverciano, un giorno speciale: giovani ucraini incontrano la Nazionale Femminile Italiana. La nuova missione organizzata da Claudia Conte con l'Associazione "La Memoria Viva". Un abbraccio di sport, solidarietà e speranza ha colorato oggi il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove venti.

