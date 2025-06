Ucciso davanti al bar l’accusa chiede 22 anni

In un caso che scuote la nostra società, l’accusa chiede 22 anni di carcere per Petrit Gega, l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio davanti a un bar. Le parole dei testimoni, cariche di rabbia e disprezzo, rivelano un pensiero distorto e un senso di impunità. La vicenda mette in luce come le parole possano essere un’anticipazione delle azioni più drammatiche, lasciando interrogativi sulla giustizia e sulla tutela della vita umana.

"Le frasi dette ad alcuni testimoni, “Qualcuno in quella famiglia deve morire“, “pagherà il sangue“ sono rivelatrici di un disprezzo totale da parte dell’imputato della vita umana, considerata uno strumento per pareggiare un bilancio". Lo ha detto ieri in Assise al termine della sua requisitoria il pm Francesco Carlo Milanesi, che ha chiesto una condanna a 22 anni per il 55enne albanese Petrit Gega. Gega è a processo per l’ omicidio del connazionale Alfons Kola, 33 anni, ucciso a coltellate il 31 maggio 2023 di fronte al bar Papagal di Calcinatello. Il delitto per l’accusa maturò come epilogo di una faida familiare iniziata anni prima in Albania forse per una questione di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso davanti al bar, l’accusa chiede 22 anni

