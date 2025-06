Ucciso anche il generale più vicino a Khamenei Civili in fuga in Azerbaijan

La regione è in fermento: con la morte del generale Pi249 vicino a Khamenei e civili in fuga in Azerbaigian, il quadro politico si complica. Il leader iraniano ha trasferito parte dei suoi poteri ai Pasdaran, mentre il fronte riformista chiede sostegno alle istituzioni. Il ministero degli Esteri si scaglia contro Ue e G7, alimentando tensioni internazionali. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa crisi che potrebbe ridefinire il futuro dell’Iran.

Il leader avrebbe trasferito parte dei suoi poteri ai pasdaran. Il portavoce del fronte riformista: «Adesso sosteniamo le istituzioni». Il ministero degli Esteri contro Ue e G7. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ucciso anche il generale più vicino a Khamenei. Civili in fuga in Azerbaijan

In questa notizia si parla di: ucciso - generale - vicino - khamenei

Chi era Hossein Salami, il generale iraniano ucciso nel blitz di Israele - Il generale Hossein Salami, figura di spicco nel panorama militare iraniano, era comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, simbolo di potenza e strategia.

Ucciso Ali Shadmani, il militare vicino a Khamenei. Che succede a Teheran #17giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/esteri/2025/06/17/news/iran-ucciso-ali-shadmani-nuovo-capo-stato-maggiore-ali-shadmani-43020673/… Vai su X

Ali Shadmani ucciso dall'Idf: era il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano (il più vicino a Khamenei) Vai su Facebook

Ucciso anche il generale più vicino a Khamenei. Civili in fuga in Azerbaijan; Trump potrebbe affiancare Israele: L'Iran si arrenda. Idf: colpiti siti produzione armi - CBS News: non c'è accordo tra i consiglieri di Trump su intervento; Israele, ucciso Ali Shadmani: era il capo militare iraniano più vicino a Khamenei.

Ali Shadmani ucciso dall'Idf: era il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano (il più vicino a Khamenei) - Le Idf, le Forze di difesa israeliane, hanno annunciato di aver eliminato in un raid aereo il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano ... msn.com scrive

Ali Shadmani ucciso dall'Idf: era il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano (l'uomo più vicino a Khamenei) - Le Idf, le Forze di difesa israeliane, hanno annunciato di aver eliminato in un raid aereo il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito iraniano Ali Shadmani, stretto consigliere della ... Come scrive msn.com