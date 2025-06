Uccise la moglie a pugnalate il giorno prima della firma per la separazione condannato all'ergastolo

Una tragica vicenda di dolore e violenza scuote la comunità: Vittorio Pescaglini, condannato all'ergastolo, ha ucciso l'ex moglie Maria Batista Ferreira con quattro fendenti, un gesto commesso proprio il giorno prima della firma per la separazione. Un dramma che solleva ancora molte domande sulle cause e le dinamiche di una tragedia annunciata. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile storia.

È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise il 55enne Vittorio Pescaglini, che nel 2024 uccise con 4 fendenti l'ex moglie Maria Batista Ferreira. L'uomo assassinò la donna dalla quale si stava separando il giorno prima della firma delle carte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

