Uccide un 33enne davanti al bar perché sente le voci | la Procura chiede 22 anni di carcere per Petrit Gega

Una tragedia sconvolgente che mette in discussione le fragili frontiere tra sanità mentale e criminalità. Petrit Gega, accusato di aver ucciso Alfons Kola davanti a un bar di Brescia, rischia una condanna pesante: 22 anni di carcere. La vicenda apre un dibattito cruciale sulla gestione delle malattie mentali e sulla tutela della sicurezza pubblica. Continua a leggere.

Il 31 maggio 2023 Petrit Gega ha ucciso Alfons Kola colpendolo con numerose coltellate davanti a un bar di Calcinatello (Brescia). Per la Procura, il 55enne era andato là con l'intenzione di uccidere. Durante il processo, è stata riconosciuta la parziale infermità mentale dell'imputato che ha detto di aver agito perché sentiva "le voci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: davanti - voci - procura - uccide

