Ubriaco scatena il panico in aereo | Ero su quel volo grazie a chi ha protetto noi passeggeri

Ero a bordo di quel volo Ryanair da Londra a Bergamo il 17 giugno, quando un passeggero ubriaco ha scatenato il panico. Grazie all’azione pronta e coraggiosa di alcuni presenti e delle forze dell’ordine, siamo riusciti a mettere in sicurezza tutti i passeggeri. La vostra attenzione ai dettagli è fondamentale per comprendere l’accaduto e valorizzare il lavoro di chi protegge noi viaggiatori.

Orio al Serio. “Ero sul volo Ryanair FR2734 da Londra a Bergamo il 17 giugno. Dopo aver letto  il vostro articolo, vorrei condividere ulteriori dettagli che ritengo importanti”. Inizia così la testimonianza di una lettrice, presente quando I.F.D.S., 24enne incensurato di origine brasiliana, ha scatenato il panico sull’aereo atterrato a Orio al Serio. Alla vista degli agenti della Polaria, chiamati a bordo dal pilota, il ragazzo ha cercato di sfilare la pistola di ordinanza a uno di loro. Due sono finiti in ospedale dopo essere stati presi a calci e pugni: uno se la caverĂ con una prognosi di dieci giorni e una fasciatura al polso, l’altro ne avrĂ per quattro settimane complici le fratture a naso e gomito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ubriaco scatena il panico in aereo: “Ero su quel volo, grazie a chi ha protetto noi passeggeri”

In questa notizia si parla di: panico - aereo - volo - ubriaco

Pilota sviene sull’aereo mentre l’altro è in bagno, panico a bordo - Alle 10:42 del 17 febbraio 2024, un Airbus A321 si è trovato senza pilota al comando: mentre il comandante è svanito in bagno, l'altro, improvvisamente, è svenuto.

In volo ubriaco scatenail panico e rompe il nasoa un poliziotto: arrestato Vai su X

Passeggero fuori controllo semina il panico durante il volo: "Urlava 'l'aereo sta per schiantarsi'. Era estremamente imprevedibile" Vai su Facebook

Ubriaco scatena il panico in aereo: “Ero su quel volo, grazie a chi ha protetto noi passeggeri”; Orio al Serio, passeggero ubriaco scatena il panico su un volo da Londra e rompe il naso a un poliziotto: arrestato; Panico in aereo, passeggero ubriaco tenta di rubare la pistola e picchia gli agenti: arrestato.

In volo ubriaco scatenail panico e rompe il nasoa un poliziotto: arrestato - Un ragazzo sale a bordo totalmente ubriaco e scatena il finimondo, tra vicine di posto importunate e il personale Ry ... Da msn.com

Panico sull’aereo, ubriaco prova ad aprire il portellone in volo: “Ci vediamo in paradiso” - Dopo aver vaneggiato per diversi minuti, ha cercato aprire il portellone d'emergenza dell'aereo in pieno volo. Riporta fanpage.it