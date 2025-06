Ubriaco contromano e su auto sottoposta a fermo

Un 55enne italiano di Imola si è messo al volante in stato di ebbrezza, imboccando contromano la statale Selice nel tentativo di sfuggire a un controllo. La sua fuga è durata poco: è stato prontamente fermato e denunciato. Un episodio che riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale e sui rischi di guidare sotto l’effetto di alcol. La strada non è mai il luogo per rischiare la vita di sé e degli altri...

Ubriaco e contromano. Ha imboccato la corsia opposta sulla statale Selice nel tentativo di evitare un controllo della polizia stradale, ma è stato fermato e denunciato. Protagonista dell’episodio, avvenuto due giorni fa nel territorio di Imola, un uomo di 55 anni, italiano, sorpreso alla guida in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ubriaco, contromano e su auto sottoposta a fermo

In questa notizia si parla di: ubriaco - contromano - auto - sottoposta

Ubriaco guida contromano e a fari spenti a Como: poco prima aveva molestato due donne al bar - Una notte di paura a Como: un giovane, visibilmente ubriaco, ha deciso di mettere a rischio se stesso e gli altri guidando contromano con fari spenti, dopo aver molestato due donne al bar.

Scontro tra auto con 5 feriti: guidava ubriaco Vai su Facebook

Ubriaco, contromano e su auto sottoposta a fermo; Ubriaco imbocca la rotonda contromano e causa un incidente, auto sequestrata; Guida contromano in autostrada per 17 chilometri: non si era accorto dell'errore.

Ubriaco sale in auto a fari spenti e contromano: denunciato - Un 24enne di Sondrio è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, sanzionato con 10 punti della patente e munito di ordine. Da primacomo.it

Como, 24enne ubriaco e molesto in un bar di viale Geno, si allontana e guida contromano a fari spenti. Denunciato - Ubriaco e molesto verso i clienti di un bar di viale Geno a Como, si allontana su un’auto e percorre contromano a fari spenti una strada adiacente a via Torno. espansionetv.it scrive