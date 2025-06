Ubriaco a bordo del bus rompe i vetri e semina il panico tra i passeggeri | 40enne

Un episodio inquietante ha sconvolto un autobus urbano a via San Leonardo, dove un uomo straniero di 40 anni, visibilmente alterato, ha iniziato a urlare e a dimenarsi. In preda all'agitazione, ha rompendo i vetri dell'autobus, seminando il panico tra i passeggeri. La scena ha attirato l'attenzione di tutti, lasciando emergere un quadro di tensione e insicurezza che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia quanto sia importante mantenere la calma in situazioni di crisi.

Si trovava a bordo di un autobus urbano, che si è fermato nel parcheggio scambiatore di via San Leonardo per il cambio turno. Ad un certo punto un 40enne straniero è andato in escandescenza ed ha iniziato ad urlare, dimenandosi e seminando il panico tra i passeggeri a bordo. Preso dall'agitazione.

