Ubriaca e senza freni minaccia i sanitari del 118. Dopo aver aggredito i militari, scatta l’arresto.

In un episodio che mette in luce i rischi di un comportamento fuori controllo, una donna ubriaca e minacciosa ha scatenato il caos nel centro storico di Comacchio. Dopo aver aggredito i militari, si è rifiutata di collaborare con il personale del 118, continuando a intimidire chi tentava di aiutarla. La situazione è rapidamente degenerata, portando all’arresto della stessa. Un episodio che sottolinea l’importanza di interventi tempestivi e di una risposta decisa alle emergenze sociali.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Comacchio sono intervenuti in un appartamento del centro storico dove una 40enne, già nota ai militari, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcoolici, ha rifiutato le cure del personale medico del 118 giunto sul posto. La donna ha anche minacciato i sanitari come aveva già fatto nel recente passato. All'arrivo della pattuglia, la 40enne si è scagliata contro gli uomini dell'Arma spintonandoli e colpendoli con calci e pugni prima di essere immobilizzata ed arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

