US Polo Assn celebra 135 anni a Firenze con una collezione esclusiva

U.S. Polo Assn. celebra 135 anni di stile e tradizione a Firenze, portando al Pitti Uomo 108 una collezione esclusiva che esalta il suo spirito autentico. Dal 17 al 20 giugno, nello stand 32 del Padiglione Cavaniglia, il marchio presenta la collezione Primavera-Estate 2026, tra capi classici, scarpe, borse e accessori ispirati alla raffinata eleganza americana. Un’occasione unica per scoprire un mondo di moda senza tempo, in un contesto di festa e innovazione.

Presente al Pitti Uomo. U.S. Polo Assn., marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), torna a Pitti Uomo 108 con una proposta lifestyle completa e una celebrazione memorabile in occasione del 135° anniversario del brand. Dal 17 al 20 giugno, all'interno dello stand 32 del Padiglione Cavaniglia, U.S. Polo Assn. presenterĂ la collezione Primavera-Estate 2026, tra abbigliamento classico, scarpe, borse e accessori ispirati allo sport, in un'esposizione immersiva che racconta storia, autenticitĂ e stile senza tempo. Una vetrina internazionale e un compleanno speciale. L'edizione 2025 di Pitti Uomo, animata dal tema " PITTI BIKES ", si trasforma in un circuito dinamico di moda e lifestyle.

U.S. Polo Assn. collezione Primavera/Estate 2026 - L'evento imperdibile della stagione, U.S. Polo Assn. celebra i suoi 135 anni di eccellenza con una collezione Primavera/Estate 2026 che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione americana e stile contemporaneo.

