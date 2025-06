tyler perry accusato di abusi sessuali e aggressione citato in giudizio per 260 milioni di dollari

Scandali scuotono Hollywood: Tyler Perry, celebre per i suoi successi, è ora al centro di pesanti accuse di abusi sessuali e aggressioni. Derek Dixon ha presentato una denuncia di 260 milioni di dollari, accusando Perry di comportamenti inaccettabili che avrebbero creato un ambiente coercitivo e sfruttatore. Le accuse mettono in discussione il volto noto dell’industria dell’intrattenimento, sollevando interrogativi sulla sua integrità e il rispetto dei diritti. La vicenda promette di scuotere profondamente il mondo dello spettacolo.

L'attore Derek Dixon ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di Tyler Perry, avanzando una richiesta di 260 milioni di dollari per presunte molestie sessuali, aggressioni e ritorsioni. Dixon ha accusato Perry di aver creato una "dinamica coercitiva e sessualmente sfruttatrice" tra loro mentre recitava nella serie The Oval e nello spin-off Ruthless, entrambe dirette da Perry. La denuncia di Derek Dixon nei confronti di Tyler Perry Secondo l'accusa di Dixon, Tyler Perry avrebbe inizialmente promesso a Dixon opportunità di carriera e creative, come la produzione del suo episodio pilota e il casting in uno show