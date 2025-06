Tv Stato Iranblitz hacker | ribellatevi

Un attacco informatico senza precedenti scuote l'Iran: hacker filo-israeliani si sono infiltrati nella televisione di Stato, trasmettendo filmati di protesta e un appello alla rivolta contro il regime degli ayatollah. La sedicente rivoluzione digitale evidenzia le tensioni geopolitiche e la vulnerabilità delle istituzioni. In un momento cruciale come questo, la lotta per la libertà digitale e politica si fa sempre più intensa, lasciando aperta la domanda: quale sarà il prossimo passo?

22.25 Blitz degli hacker filoisraeliani sulla tv di Stato iraniana con filmati di protesta delle donne in cui si incitava la popolazione a scendere in piazza contro il regime degli ayatollah. Durante l'interruzione un testo recitava: "Gli hacker si sono infiltrati nella televisione di Stato e hanno trasmesso un appello a scendere in piazza" La tv iraniana ha poi avvertito gli spettatori dell'attacco informatico "condotto dal nemico sionista". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

