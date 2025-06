Tuttosport – Bisogna far esprimere i calciatori

Il calcio non è solo talento sul campo, ma anche formazione e condivisione di esperienze. Come sottolineato da Tuttosport, il ritorno di Allegri a Coverciano in veste di docente al corso Uefa Pro dimostra quanto sia importante far esprimere i calciatori e allenatori, coltivando le loro competenze e la passione per il gioco. Perché solo così si può davvero elevare il livello del calcio italiano.

Due ore di lezione, che hanno tenuto gli allievi incollati alle sedie dell'aula di Coverciano, attenti ad ascoltare spiegazioni e racconti senza perdersi niente. Questa mattina il neo tecnico del Milan Massimiliano Allegri è tornato al Centro Tecnico Federale dove si è formato come tecnico, ma stavolta nelle vesti di docente al corso Uefa Pro. Allegri prof a Coverciano: "Bisogna far esprimere i calciatori". "Non sono venuto a insegnare qualcosa, ma a raccontarvi le mie esperienze professionali" ha esordito il tecnico livornese rivolgendosi alla platea degli allievi, tra cui era presente anche il suo storico collaboratore, Marco Landucci.

