Tutto pronto per la notte bianca di inizio estate

La notte bianca di inizio estate sta per accendersi nel cuore della città, trasformando le strade in un palcoscenico di musica, allegria e convivialità. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera magica del centro storico fino a tarda notte, tra DJ set, musica live e locali aperti. Preparati a lasciarti coinvolgere da un viaggio musicale che renderà questa serata indimenticabile e segnerà l’inizio di una stagione all’insegna del divertimento. Non mancare!

La città darà il benvenuto all'estate con la seconda notte bianca, in programma venerdì nel centro storico, con musica e locali aperti fino a tarda notte. L'iniziativa è inserita nel calendario delle manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e prevede animazione con dj set e musica live, lungo un itinerario musicale per tutti i gusti che interesserà le vie della Pace, Gori, Bonaparte, dei Fondachi e Mascardi oltre alle piazze Garibaldi, Calandrini, Matteotti e Vittorio Veneto. In quest'ottica l'amministrazione ha concesso, a titolo gratuito, il suolo pubblico alle attività aderenti, oltre a autorizzare in deroga il limite orario per la musica fino alle 2 di notte.

