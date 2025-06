Tutti insieme di corsa all’alba fra il centro e le mura | torna la ' Run 5.30'

Preparati a vivere un'esperienza unica: tutti insieme, di corsa all’alba tra il centro e le mura di Ferrara, torna la Run 5.30! Venerdì 20, alle prime luci del mattino, il cuore della città si anima di energia e passione, offrendo un’occasione speciale per iniziare la giornata in modo indimenticabile. Non perdere questa magia: lasciati conquistare dal fascino dell’alba e partecipa anche tu alla più bella corsa dell’anno!

Torna una uno degli appuntamenti podistici non competitivi più attesi dell’anno, la 'Run 5.30'. Venerdì 20, va in scena la manifestazione che permette a tutti di vivere e assaporare l'alba nel cuore di Ferrara partendo appunto alle 5.30 del mattino dal Castello Estense e arrivando dopo 5,30. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tutti insieme di corsa all’alba fra il centro e le mura: torna la 'Run 5.30'

Dalla Presidente della Giuria (in Prada) a Halle Berry e Alba Rohrwacher (in Dior), tutti i look più belli delle star sul tapis rouge della cerimonia di chiusura di Cannes 78 - Durante la cerimonia di chiusura di Cannes 78, le star hanno sfoggiato look spettacolari, dalla presidente della giuria Prada a Halle Berry e Alba Rohrwacher in Dior.

Concerto all’Alba | 22 giugno Lo avete chiesto in tanti… E finalmente possiamo dirlo: si torna a Mariech. Il 22 giugno, quando la notte si ritira piano e il cielo inizia a sussurrare luce, ci incammineremo insieme, dal silenzio verso la musica. Ore 5:00 – partenz Vai su Facebook

"All Together" torna a Santa Vittoria d'Alba - Un meraviglioso luogo, Santa Vittoria d’Alba, la sua sommità collinare, la sua storia, i suoi panorami, i sentieri ricchi di profumi, i suoi beni archeologici, culturali ed artistici e uno “spettacolo ... Come scrive targatocn.it

Torna "Tutti insieme appassionatamente"in tv: polemica negli Usa - Varie polemiche accompagnano la nuova versione che sarà trasmessa domani sera sulla NBC. Da repubblica.it