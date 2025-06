Tutte le tracce della Maturità 2025 svolte dalle nostre firme | così avrebbero fatto la prima prova

Sei pronto a scoprire tutte le tracce della Maturità 2025, rigorosamente svolte dalle firme più autorevoli del settore? Roma, 18 giugno 2025: gli studenti affrontano la prima prova di italiano con temi sorprendenti e stimolanti, tra testi argomentativi, comprensioni e attualità. Le analisi esclusive delle tracce ti offriranno un quadro completo e dettagliato, aiutandoti a prepararti al meglio per questa sfida cruciale. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Roma, 18 giugno 2025 - Gli esaminandi della Maturità 2025 sono alle prese oggi con la prima prova, quella di italiano. Interessanti (e un po' inaspettate) le tracce presentate dal ministero dell'Istruzione e del Merito: gli studenti dovranno scegliere una tra le sette disponibili, ovvero due comprensioni del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità. Le analisi del testo Il primo autore proposto per l'analisi del testo è Pierpaolo Pasolini: prima d'ora non era mai stato scelto per una delle tracce degli esami di Maturità. L'opera in questione è la poesia 'Appendice 1', senza titolo, contenuta in 'Dal diario' (1943-1945), che tratta dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso sin dalla sua giovinezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net