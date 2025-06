Tutte le stranezze di Francis Kaufmann | le tre carte di credito il catamarano e il terzo alias italiano

Tra le pieghe di una vita avventurosa si cela il sorprendente percorso di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, un regista di 46 anni con un passato ricco di stranezze e scelte eccentriche. Dalle tre carte di credito cariche di fondi materni alle spese in ristoranti di lusso, dal viaggio in catamarano dall’Europa all’Italia alle sue peregrinazioni tra Inghilterra, Islanda, Russia e Malta, la sua storia è un mosaico di mistero e fascino. Scopriamo insieme le sfumature di questa vita fuori dal comune.

Tre carte di credito a disposizione, sulle quali quali arrivavano tanti soldi dalla madre, spesi spesso in ristoranti. Un viaggio verso l'Italia da Malta, non a bordo di un volo low cost ma di un catamarano affittato, assai più dispendioso. E poi quei cinque anni in giro tra Inghilterra, Islanda, Russia e Malta prima di arrivare a Roma negli scorsi mesi. È un tragitto intricato quello di Francis Kaufmann alias Rexal Ford, il 46enne regista californiano arrestato in Grecia con l'accusa di aver assassinato la bambina ritrovata morta a Villa Pamphili, ritrovata a pochi metri dal cadavere della madre.

