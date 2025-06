Tutela+ 7 nuove assunzioni entro il 2025

Tutela+, il gruppo leader a Napoli nel settore dei risarcimenti, della consulenza legale e del pronto intervento, annuncia un ambizioso piano di espansione. Con l’obiettivo di rafforzare i servizi e consolidare la propria leadership, entro il 31 dicembre 2025 saranno inserite in organico sette nuove figure professionali da...

Tutela+, il gruppo fondato da Giuseppe Altamura  con quartier generale a Napoli e leader nella gestione e risarcimento danni, servizi di consulenza legale e pronto intervento, rafforza il proprio organico e annuncia un piano di assunzioni, per sostenere l'espansione dei servizi e consolidare la propria leadership nel settore. Entro il 31 dicembre 2025, in particolare, saranno inserite in organico sette nuove figure professionali  da impiegare sia nella parte di backoffice specializzato per il carico delle pratiche e nella trattativa stragiudiziale, che nelle attivitĂ legali. Le nuove figure professionali saranno inserite in diversi ambiti operativi, con l'obiettivo di rafforzare i reparti chiave  in risposta all'aumento della domanda e all'apertura di nuove sedi sul territorio, tra cui Verona e Bari.