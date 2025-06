Tuscania l' appello del Pd per la sanità di prossimità | Situazione insostenibile serve casa di comunità

L’appello del circolo PD di Tuscania risuona forte e chiaro: è ora di agire per una sanità di prossimità effettivamente funzionante. La situazione attuale, con servizi insostenibili e l’assenza di una nuova sede, non può più essere ignorata. È fondamentale che le istituzioni ascoltino il bisogno di una comunità che merita cure dignitose e accessibili. La speranza di un cambiamento concreto dipende dalla volontà di tutti di agire subito.

"Rispetto per il diritto dei cittadini ad una sanità che funzioni". E' l'appello del circolo Pd di Tusciania nei confronti delle istituzioni e in particolare all'Asl. “A Tuscania si parla da decenni di una nuova sede per i servizi sanitari - scrive in una nota -. Ma nulla è stato fatto. La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it