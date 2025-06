Turnover Juve al Mondiale per Club? L’idea di Tudor per affrontare la competizione cosa ha in mente l’allenatore bianconero in vista delle prossime 3 partite

Igor Tudor si prepara a sorprendere i tifosi con un piano strategico mirato alla conquista del Mondiale per Club. Alla vigilia della sfida contro l’Al Ain, l’allenatore bianconero ha svelato le sue idee sul turnover e su come affrontare al meglio questa importante competizione, dimostrando una visione chiara e decisa per le tre sfide che si avvicinano. Ecco cosa ha in mente Tudor per garantire il successo della Juventus in questa prestigiosa vetrina internazionale.

Turnover Juve al Mondiale per Club? L’idea di Tudor per affrontare la competizione, ecco cosa ha in mente l’allenatore bianconero per questo torneo. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l’ Al Ain. Di seguito le sue parole su un possibile turnover in questa manifestazione. TURNOVER AL MONDIALE – « Io vedo un calcio in cui si gioca sempre di più ma si smette anche più tardi, perché si mangia meglio, ci sono gli allenatori privati e tante cose che aiutano ad allungare la carriera. La gestione dipende sempre da un allenatore, io posso dire che quando si sente la musichetta della Champions League non c’è più stanchezza e tutti vogliono giocare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Turnover Juve al Mondiale per Club? L’idea di Tudor per affrontare la competizione, cosa ha in mente l’allenatore bianconero in vista delle prossime 3 partite

