Turisti derubati in vacanza | Sotto choc ma grazie a chi ci è stato vicino

Una coppia di turisti derubata ad Agropoli esprime gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando come la solidarietà dei cittadini e delle autorità abbia alleviato il loro shock. Nonostante l’amarezza, il loro messaggio è un esempio di come la comunità possa fare la differenza nei momenti difficili, ricordandoci che anche nelle avversità, la vicinanza umana resta la vera forza.

Derubati mentre sono in vacanza, ad Agropoli, una coppia di turisti ringrazia i cittadini e le autorità per la vicinanza: "Grande amarezza ma sono stati tutti molto disponibili nel darci una mano". E' questo il messaggio giunto in redazione da una coppia che preferisce mantenere l'anonimato, in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Turisti derubati in vacanza: "Sotto choc ma grazie a chi ci è stato vicino"

In questa notizia si parla di: turisti - derubati - vacanza - sotto

Turisti tedeschi derubati in Puglia: la fuga dei ladri sul camper finisce in un uliveto - Una coppia di turisti tedeschi ha vissuto un'esperienza traumatica in Puglia, dopo che il loro camper è stato rubato mentre si trovavano in un centro commerciale vicino a Andria.

Turisti derubati in vacanza: Sotto choc ma grazie a chi ci è stato vicino; Castiadas, ladri in vacanza: scoperta la banda del camper e restituiti i soldi a due turisti tedeschi; Derubati sotto la Torre. “Quei turisti in lacrime mi fanno vergognare di essere pisano”.

Turisti scozzesi derubati delle biciclette in vacanza a Padova: «Le abbiamo comprate quando ci siamo sposati, aiutateci a trovarle» - Brutta avventura per due turisti scozzesi giunti in città in bicicletta. Riporta ilgazzettino.it

Ladro in vacanza a Tortoreto deruba turisti in spiaggia: trovato e denunciato - derubare altri turisti, ma è stato scoperto dai carabinieri e adesso denunciato a piede libero alla procura per ricettazione. Secondo ilmessaggero.it