Turista dispersa a Panarea noi a due chilometri ma non coinvolti nei soccorsi i vigili del fuoco boicottati alle Eolie

In un arcipelago come le Eolie, la presenza dei vigili del fuoco rappresenta un'ancora di salvezza strategica. Tuttavia, nonostante il presidio a Lipari e il potenziale di intervento rapido, le risorse spesso restano sottoutilizzate, mettendo a rischio vite umane. È il momento di riflettere sul valore di una reale cooperazione e di un impiego più efficiente di queste forze essenziali, affinché ogni turista possa sentirsi sicuro in ogni angolo delle Isole Eolie.

Il presidio c'è ma è poco utilizzato. Il riferimento è alla presenza dei vigili del fuoco a Lipari con un distaccamento strategico per l'intervento anche nelle altre isole eoliane. Eppure, come fa notare il sindacato Conapo, capita che in caso di dispersi o feriti da recuperare in zone impervie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - “Turista dispersa a Panarea, noi a due chilometri ma non coinvolti nei soccorsi”, i vigili del fuoco “boicottati” alle Eolie

