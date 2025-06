Turchia messaggi contro Mourinho dei vertici federali | Gliela faremo pagare Si dimettono i vertici del calcio

La Federcalcio turca rischia di precipitare nel caos totale, tra polemiche e tensioni alimentate da messaggi dure contro Mourinho. I vertici federali promettono vendetta, minacciando di far pagare caro lo scandalo scoppiato pubblicamente. La situazione si fa sempre più critica, lasciando presagire dimissioni imminenti e un ribaltone che potrebbe sconvolgere il calcio turco. La domanda ora è: come evolverà questa intricata crisi?

La Federcalcio in Turchia è piombata oggi nel caos. Una bufera si è letteralmente scatenata dopo lo scandalo susseguito alla diffusione pubblica.

