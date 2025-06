Tudor | Non mi sono mai sentito un traghettatore Con tre rinforzi top e Bremer la Juventus è competitiva

Tudor non si sente un traghettatore, ma con tre rinforzi di livello e Bremer in difesa, la Juventus si presenta come una squadra altamente competitiva. L’allenatore juventino ha già plasmato una formazione pronta a brillare, e ora si appresta a affrontare il primo impegno del Mondiale per Club contro l’Al Ain. È la sfida che potrebbe segnare il vero riscatto dei bianconeri: pronto a scrivere un capitolo memorabile?

L`allenatore della Juventus, Igor Tudor ha presentato la prima sfida del Mondiale per Club che vedrà i bianconeri affrontare l`Al Ain nella notte. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: tudor - juventus - quot - sono

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Salgono le quotazioni di Igor #Tudor per restare allenatore della #Juventus anche nella prossima stagione. @OggiSportNotiz2 #calciomercato Vai su X

Salgono le quotazioni della permanenza di #Tudor alla #Juventus Vai su Facebook

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Gasperini sale, Tudor spera nella conferma ma non sono escluse sorprese; Attenti a Tudor, Conte sale ma non è solo: le quote allenatore Juve; Quote prossimo allenatore Juve: niente Conte, tutti i nomi.

Tudor: 'La Juventus parte sempre per vincere, con tre acquisti la squadra sarà competitiva e più forte dell'anno scorso' - Tudor: 'La Juventus parte sempre per vincere, con tre acquisti la squadra sarà competitiva e più forte dell'anno scorso' ... Riporta ilbianconero.com

TUDOR: "Alla Juve si partecipa sempre per vincere. Non mi sono mai sentito un traghettatore. Con Bremer, Cabal e tre acquisti top saremo competitivi" - Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto al Mondiael per Club contro l'Al Ain. Scrive tuttojuve.com