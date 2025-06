Tudor | Non mi sono mai sentito un traghettatore Con tre rinforzi top siamo competivi

Tudor, carico e determinato, si prepara al debutto nel Mondiale per club con un team rinforzato e ambizioso. "Non abbiamo obiettivi minimi, ma partecipiamo sempre per vincere", afferma con sicurezza. I rinforzi di qualità e il supporto del presidente alimentano la fiducia del tecnico, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successo. Perché, in fondo, ogni sfida è un’opportunità di trionfo.

L’allenatore alla vigilia del debutto nel Mondiale per club: "Non abbiamo obiettivi minimi, ma noi partecipiamo sempre per vincere. I ragazzi hanno apprezzato la visita del presidente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "Non mi sono mai sentito un traghettatore. Con tre rinforzi top siamo competivi"

Ultimissime Juve LIVE: ci sono tanti ruoli da definire da parte di Tudor per Juve Udinese, novitĂ contrastanti per Kelly e Koopmeiners - Ultimissime Juve LIVE: segui in tempo reale le ultime notizie dalla casa bianconera. Con Tudor al lavoro per definire i ruoli in vista della sfida contro l'Udinese, emergono novitĂ contrastanti su Kelly e Koopmeiners.

Damien Comolli nella conferenza stampa di presentazione, ha confermato che Igor Tudor sarĂ l'allenatore della Juventus per la prossima stagione. Qui avevamo raccontato i primi cambiamenti fatti appena arrivato, dove si era visto qualcosa di interessante: s Vai su Facebook

Nesti: "Il traghettatore Tudor potrebbe essere confermato" - "Il traghettatore Tudor potrebbe essere confermato, anche perché molti grandi tecnici si sono già accasati e i papabili non sono tantissimi – le parole ... Lo riporta tuttojuve.com

Tudor vuole convincere la Juventus: non sono un traghettatore - A uno che già detesta le etichette — «le hanno messe anche a me» — figurarsi se può piacere quella di traghettatore ... Riporta corriere.it