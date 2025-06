Tudor Juve retroscena | come ha reagito in queste settimane alle voci sul futuro e sui nuovi allenatori Cosa ha detto il tecnico bianconero

Igor Tudor, alla vigilia dell'esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l’Al Ain, ha affrontato le voci sul suo futuro e sui possibili cambi di allenatore. Con fermezza e professionalità, il tecnico bianconero ha condiviso le sue sensazioni e il suo stato d’animo, dimostrando di concentrarsi esclusivamente sulla partita e sulla squadra. Le sue parole rivelano il suo atteggiamento di calma e determinazione di fronte alle incertezze che circondano il club.

Tudor Juve, retroscena: come ha reagito in queste settimane alle voci sul futuro e sui nuovi allenatori. Ecco che cosa ha detto in conferenza stampa. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l’ Al Ain. Di seguito le sue parole su quanto accaduto nelle ultime settimane. LAVORARE SENZA CERTEZZA SUL FUTURO – « Sia in campionato sia in queste tre settimane non ho mai avuto la sensazione che dentro la squadra regnasse un clima di incertezza. Per me è sempre stato tutto molto chiaro, forse da fuori potete aver avuto una sensazione diversa da quello che ho vissuto io, ma vi assicuro che mi sono sempre sentito bene e i ragazzi sono stati eccezionali per professionalità e predisposizione al sacrificio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com