tudor allo scoperto sul mercato e spunta una suggestione che ha del clamoroso

Tudor si fa notare sul mercato con una mossa che potrebbe rivoluzionare le sorti della Juventus: tre acquisti fondamentali e un ritorno inaspettato. Dopo l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, ora tocca ai bianconeri dimostrare il loro valore contro l’Al-Ain, con la posta in gioco alta e il sogno di qualificarsi in cima al girone. Il calcio italiano si prepara a vivere momenti di pura emozione.

Il tecnico croato ha chiesto sostanzialmente tre colpi, ma intanto per qualcuno c'è la possibilità di un ritorno incredibile Dopo l'Inter, che ha esordito con un pareggio contro il Monterrey, starà alla Juventus scendere in campo nella prima partita al Mondiale per Club. Alle 3 del mattino di giovedì 19 giugno i bianconeri di Tudor si metteranno alla prova con l' Al-Ain, con la necessità dei tre punti per provare a giocarsi la vetta del girone nello scontro diretto con il Manchester City. A differenza dei nerazzurri, in questo caso per la Juve c'è un po' di continuità in questo senso, visto che questa competizione è vista come il proseguimento del campionato appena concluso.