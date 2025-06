Tudor a DAZN | Buona energia motivazione e voglia di ripartire finalmente si gioca! Bremer pronto per inizio campionato vi dico come sta Gatti

Tudor a DAZN trasmette entusiasmo e determinazione, preparando la Juventus al debutto mondiale con una carica di energia positiva. Con poche settimane di allenamenti intensi, i bianconeri sono pronti a lasciare il segno in questa nuova avventura internazionale. Bremer si fa trovare in forma, mentre Gatti lavora duro per conquistare un posto chiave. Finalmente, il momento di scendere in campo è ormai alle porte: la Juventus è pronta a scrivere il suo capitolo più emozionante.

Tudor a DAZN: le parole del tecnico della Juventus prima del debutto al Mondiale contro l’Al Ain. Le sue dichiarazioni. Ai microfoni di DAZN, prima di Al Ain Juve, Igor Tudor ha presentato il debutto al Mondiale per Club. Le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri. PREPARAZIONE IN AMERICA –  «Sono stati pochi giorni ma fatti bene, completi. Con una buona energia, motivazione e voglia di ripartire. Finalmente si gioca». COME STA LA SQUADRA –  «Mi sembra che stiamo bene perché abbiamo finito bene mentalmente. È stata una buona fine di campionato che ha aiutato i ragazzi, poi le Nazionali e non siamo stati tutti insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Buona energia, motivazione e voglia di ripartire, finalmente si gioca! Bremer pronto per inizio campionato, vi dico come sta Gatti»

