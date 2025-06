Tsunami affitti brevi | In tanti si illudono | ma se lontane dal mare le case restano vuote

Tanti sperano nel boom degli affitti brevi a San Benedetto, ma lontano dal mare le case restano vuote e i guadagni spesso sfuggono di mano. Tra illusioni di ricchezza rapida e una vetrina digitale sempre più affollata, è il mercato immobiliare a svelare un'altra realtà . Vinicio Ruggieri, con oltre trent’anni di esperienza, ci spiega che il vero problema non è il turismo, bensì...

Tra illusioni di guadagni rapidi e una vetrina digitale sempre più affollata, San Benedetto assiste a una corsa agli affitti brevi che non sempre porta i risultati sperati. A raccontare un altro volto del fenomeno, quello visto dalla parte del mercato immobiliare, è Vinicio Ruggieri, dell’agenzia La Mer, con oltre trent’anni di esperienza alle spalle. Per Ruggieri, la questione non riguarda tanto il turismo, quanto il modo in cui l’affitto breve ha rimescolato – e in parte distorto – le dinamiche del mercato immobiliare locale. "Sulla scia di quello che si vede online, molti proprietari hanno deciso di trasformare il proprio appartamento in una struttura turistica", racconta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tsunami affitti brevi: "In tanti si illudono: ma se lontane dal mare le case restano vuote"

In questa notizia si parla di: affitti - brevi - tsunami - tanti

730 precompilato, da domani l’invio: affitti brevi, scuola e spese mediche, le voci da verificare (e cosa va aggiunto manualmente) - Da domani inizia l'invio delle dichiarazioni dei redditi precompilate 2025, disponibili dal 30 aprile.

Tsunami affitti brevi: In tanti si illudono: ma se lontane dal mare le case restano vuote; Casa in affitto, carissima e introvabile; Tsunami giudiziario, Michela Calzà (Pd): Sconvolta, sembra di essere tornati a Tangentopoli. E poi ci chiediamo perché i cittadini hanno perso fiducia nella politica.

Tsunami affitti brevi: "In tanti si illudono: ma se lontane dal mare le case restano vuote" - Il fenomeno degli appartamenti affittati ai visitatori ha travolto anche il mercato immobiliare di San Benedetto, l’agente Ruggieri: "Non siamo una grande città, così a lungo termine non si trova null ... Come scrive msn.com

Affitti brevi, perché tanti proprietari li lasciano e tornano alla locazione tradizionale: i casi di Milano, Roma e Napoli - Un fenomeno interessante è che sul mercato della locazione tradizionale sono tornati molti proprietari che avevano tentato la strada degli affitti brevi. Scrive corriere.it