TS – 10 anni a Lucci e Beretta 8 a Ferdico

Una notizia che scuote il mondo dello sport e della tifoseria: una recente sentenza infligge pene per circa 90 anni di carcere a diversi ultrà delle squadre di calcio italiane. Un episodio che mette in luce le conseguenze di comportamenti estremi e il nostro impegno nel promuovere un ambiente più sicuro e civile nel calcio. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante decisione giudiziaria.

2025-06-17 19:08:00 Flash news da Tuttosport: Pene per un totale di 90 anni di carcere. Con la sentenza la giudice ha inflitto pene per un totale di circa 90 anni di carcere. Tra gli ultrà della Sud rossonera sono stati condannati anche Alessandro Sticco, a 5 anni, Fabiano Capuzz o, a 4 anni e 4 mesi, Islam Hagag, a 3 anni e 4 mesi, così come Luciano Romano. Tra gli ultrà della Nord interista sono stati condannati anche Renato Bosetti, a 4 anni, Giuseppe Caminiti, a 5 anni e legato, stando alle indagini, alla ‘ndrangheta, Gianfranco Ferdico, padre di Marco, a 4 anni e 8 mesi, Christian Ferrario, a 6 anni, presunto “custode” dell’arsenale di armi di Beretta e della curva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com