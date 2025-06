Trump | attacco l' Iran? Potreinon potrei

Il clima di tensione tra Stati Uniti e Iran si infiamma, con Donald Trump che dichiara di poter attaccare i siti nucleari iraniani, ma senza confermarlo ufficialmente. Mentre Teheran cerca di riavvicinarsi, l'incertezza si fa sentire: quali saranno le prossime mosse? La situazione resta critica e il mondo osserva con apprensione, chiedendosi se la diplomazia possa prevalere sui conflitti aperti.

16.50 "Potrei come non potrei attaccare l' Iran". "Attaccare i siti nucoeari iraniani? Certo non lo dirò a voi".Così il presidente Usa ha risposto ai cronisti. Trump ha detto che Teheran "si trova in grossi guai e vuole negoziare". L'Iran ha contattato gli Usa per riprendere il negoziato sul programma nucleare interrotto dopo l'attacco di Israele "Gli iraniani hanno suggerito di venire alla Casa Bianca a negoziare,ma potevano farlo prima."Dall'Iran voglio una resa incondizionata. Non deve avere l' arma nucleare cleare,deve rinunciarvi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: potrei - iran - trump - attacco

Iran: Trump, potrei mandare Vance e Witkoff a parlare con Teheran - L’attenzione internazionale si accende su una possibile svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran.

Una tensione palpabile in medioriente, che potrebbe portare a un’escalation su scala globale. Secondo quanto riportato dalla NBC, Donald Trump starebbe valutando una serie di opzioni per l'Iran, incluso un possibile attacco. L'Iran dal canto suo sta prepar Vai su Facebook

++ Trump, potrei inviare Witkoff o Vance a parlare con Iran (ANSA)-ROMA, 17 GIU - Trump afferma di volere "una vera fine" al nucleare dell'Iran con Teheran che vi rinuncia "completamente", e non solo un cessate il fuoco tra Iran e Israele. Israele non rallenter Vai su X

Khamenei: Gli americani subiranno danni irreparabili. Trump: Iran ci ha contattati per negoziare - Ancora esplosioni a Teheran, colonna di fumo in zona sud-est della città ; Medio Oriente: Trump sposta i caccia, 'L'Iran si arrenda senza condizioni'; Iran: Trump, attacco Usa? Non posso dirlo, nessuno sa cosa farò - LaPresse.

Khamenei minaccia danni irreparabili se Usa intervengono, Trump: potrei o non potrei attaccare Iran - Nel sesto giorno di attacchi reciproci tra Israele e Iran, la Guida suprema ha risposto all'ultimatum del presidente Usa Donald Trump che chiede a Teheran una "resa incondizionata" definendolo inaccet ... Scrive msn.com

Trump, 'potrei o non potrei attaccare l'Iran' - Certo non lo dirò a voi": lo ha detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca ribadendo che Teheran si trova "in guai grossi e vuole ne ... Segnala ansa.it