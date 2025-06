Trump vuole fare il bullo anche in guerra arriva l’ultimatum definitivo all’Iran

L'irruenza di Trump non si ferma nemmeno in tempo di crisi: con un nuovo ultimatum, il presidente Usa manda un messaggio chiaro all’Iran, dichiarando che la pazienza è finita e che Teheran deve arrendersi senza condizioni. Mentre il mondo osserva inquieto, le tensioni tra le due nazioni si intensificano, alimentando il rischio di un’escalation militare. La domanda ora è: quanto durerà questa partita di poker tra potenze?

La posizione di Donald Trump non cambia. Pur non annunciando se attaccherà o meno l’ Iran, il presidente degli Stati Uniti torna a fare il bullo e a lanciare ultimatum a Teheran. “Ho perso la pazienza, l’Iran deve arrendersi senza condizioni”, afferma. Sostenendo che ormai per l’Iran è troppo tardi per negoziare. Secondo Trump, Teheran avrebbe tentato di negoziare con gli Usa, ma ormai “è tardi” e quello appena lanciato è un “ultimatum definitivo”. Il presidente Usa sottolinea anche di aver detto al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di “andare avanti”. E, intanto, non si sbilancia pubblicamente su un eventuale attacco statunitense, spiegando che non dirà in pubblico se ci sarà o meno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it