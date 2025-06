Trump valuta l' attacco ai programmi nucleari iraniani con Israele

Il dibattito sulla possibilità di un intervento militare in Iran riaccende le tensioni globali, con Donald Trump che valuta attentamente un attacco ai programmi nucleari iraniani insieme a Israele. La decisione, ancora non presa, potrebbe segnare una svolta decisiva nella geopolitica mediorientale. Trump spera ancora che la diplomazia possa prevalere, ma l’incertezza rimane alta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali per la sicurezza internazionale.

Il presidente Donald Trump non ha ancora deciso se gli Stati Uniti si uniranno a Israele per attaccare i programmi nucleari e militari iraniani, stando alle dichiarazioni di alcuni funzionari della Casa Bianca al Wall Street Journal. Le fonti affermano che l' attacco è stata una delle diverse opzioni discusse durante una riunione tra Trump e il suo team di sicurezza nazionale. Il report afferma che il presidente Trump spera ancora che la minaccia di un'azione militare statunitense porti l'Iran ad accettare le richieste degli Stati Uniti nei colloqui sul nucleare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump valuta l'attacco ai programmi nucleari iraniani con Israele

