Trump | Teheran ci ha contattato per negoziare ma è tardi

In un contesto di tensioni crescenti, Trump annuncia che Teheran ha tentato di negoziare, ma ormai è troppo tardi. Con parole dure e ferme, il presidente statunitense sottolinea l'indifesa posizione dell'Iran e lascia intravedere la possibilità di un intervento. La scena si anima di incertezza e rischi: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi internazionale? Resta da vedere se le diplomazie supereranno ancora una volta il conflitto.

"La resa incondizionata significa che ne ho abbastanza. Iran totalmente indifeso, non hanno alcuna difesa aerea" ha detto Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca interrogato sull'eventualità di un attacco statunitense a Teheran. Il presidente Usa si è rifiutato di rispondere alle domande. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "Teheran ci ha contattato per negoziare, ma è tardi"

