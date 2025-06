Trump straparla di donne e Iran ricevendo la Juve alla Casa Bianca | l’imbarazzo di John Elkann e dei giocatori – I video

parole abbiano scosso anche il mondo dello sport e della diplomazia, con effetti imprevedibili sulla stabilità globale. Tra dichiarazioni infuocate e strategie aperte, il panorama internazionale si prepara a un nuovo capitolo di tensioni e alleanze, dove ogni mossa potrebbe cambiare le sorti di nazioni e federazioni. Resta da capire come reagiranno i protagonisti, tra imbarazzi, scommesse e attese...

Attaccare l’Iran? Forse, può darsi, vedremo. Come sbarrargli la strada verso il nucleare? «Un’idea ce l’ho, ma le cose cambiano rapidamente». Un cambio di regime a Teheran? Perché no, potrebbe accadere. Parole e pensieri di Donald Trump, ovviamente. Sin qui tutto normale, se per normali s’intendono gli standard politico-comunicativi del presidente Usa e il contesto di una crisi internazionale delicatissima. Peccato che questa volta le sue oscillanti considerazioni di fronte alla solita platea di cronisti Trump le abbia fatta mentre riceveva non l’ennesimo capo di Stato, ma la Juventus. Già, sbarcati negli Usa per il Mondiale per club – l’esordio sarà nella notte italiana contro l’Al-Ain – i bianconeri hanno avuto il privilegio di essere ricevuti alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online