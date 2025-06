Trump stoppa Teheran sull' atomica | Non può avere un' arma nucleare ma fa il vago sul coinvolgimento Usa | Potrei attaccare oppure no - VIDEO

L'ombra di un possibile conflitto nucleare si staglia sul Medio Oriente, mentre Trump si schermisce tra minacce e incertezze. Con un mix di fermezza e ambiguitĂ , il presidente Usa avverte Teheran: "Potrei farlo o no", lasciando spazio a dubbi e tensioni crescenti. Dietro le quinte, figure come Xi Jinping e Vladimir Putin osservano con attenzione. La scena internazionale si prepara a un nuovo capitolo di instabilitĂ e strategie nascoste.

Il presidente Usa ha parlato davanti alla Casa Bianca sulla condizione in Medio Oriente. Per quanto riguarda un possibile attacco sull'Iran, Trump ha dichiarato: "Potrei farlo o no, ma l'Iran deve arrendersi e non deve avere bombe atomiche". Dietro il possibile zampino di Xi e soprattutto Putin. che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump stoppa Teheran sull'atomica: "Non può avere un'arma nucleare" ma fa il vago sul coinvolgimento Usa: "Potrei attaccare oppure no" - VIDEO

