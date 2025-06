Trump stoppa Teheran sull' atomica | Non può avere un' arma nucleare ma fa il vago sul coinvolgimento Usa | Potrei attaccare oppure no - VIDEO

In un momento di grande tensione internazionale, Donald Trump ha lanciato un messaggio deciso sulla minaccia nucleare iraniana, lasciando aperta la porta a un intervento militare. Il suo discorso, davanti alla Casa Bianca, evidenzia come le sfere di influenza di Xi Jinping e Vladimir Putin possano influenzare le mosse degli Stati Uniti. Ma cosa significa davvero questa incertezza? Scopriamolo insieme.

Il presidente Usa ha parlato davanti alla Casa Bianca sulla condizione in Medio Oriente. Per quanto riguarda un possibile attacco sull'Iran, Trump ha dichiarato: "Potrei farlo o no, ma l'Iran deve arrendersi e non deve avere bombe atomiche". Dietro il possibile zampino di Xi e soprattutto Putin. che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump stoppa Teheran sull'atomica: "Non può avere un'arma nucleare" ma fa il vago sul coinvolgimento Usa: "Potrei attaccare oppure no" - VIDEO

In questa notizia si parla di: trump - avere - potrei - stoppa

Trump ha vietato all’università di Harvard di avere studenti stranieri - Donald Trump ha revocato a Harvard il permesso di ricevere studenti internazionali, intensificando le sue azioni contro l'università .

Trump stoppa Teheran sull'atomica: "Non può avere un'arma nucleare" ma fa il vago sul coinvolgimento Usa: "Potrei attaccare oppure no" - VIDEO Vai su X

Dazi, il Tribunale federale blocca Trump; Trump stoppa Netanyahu: sul nucleare iraniano «vicini a un accordo»; Trump stoppa l'eolico offshore negli USA.

Trump stoppa Teheran sull'atomica: "Non può avere un'arma nucleare" ma fa il vago sul coinvolgimento Usa: "Potrei attaccare oppure no" - VIDEO - Donald Trump ha dichiarato nella giornata di oggi la sua indecisione nell'attaccare o meno l'Iran nell'ambito della guerra con Israele. Da informazione.it

Khamenei: 'Non ci arrenderemo mai'. Trump: 'Potrei attaccare o non attaccare'. Per l'Iran è tardi per negoziare - La Guida suprema iraniana nel discorso trasmesso dalla tv di Stato: l'ultimatum di Trump è 'inaccettabile'. Riporta ansa.it