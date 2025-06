Trump spinge l’America sull’orlo di una guerra senza via d’uscita | l’allarme della Cnn

L'orizzonte geopolitico si oscura sempre più, con tensioni che rischiano di sfociare in un conflitto globale senza precedenti. Donald Trump, secondo fonti affidabili, potrebbe essere sull’orlo di spingere gli Stati Uniti verso una crisi irreversibile in Medio Oriente, senza una strategia chiara per uscirne. La CNN mette in guardia: questa "grande scommessa" potrebbe mettere in discussione la sua coerenza e il futuro della nazione.

La situazione geopolitica globale è in costante peggioramento e la guerra fra Israele e Iran ha aperto un nuovo, pericoloso fronte che minaccia il futuro del mondo. In questa situazione Donald Trump, secondo fonti americane autorevoli, rischia di trascinare gli Stati Uniti in un nuovo conflitto in Medio Oriente senza un piano chiaro per uscirne. Lo evidenzia la Cnn, parlando di una " grande scommessa " che potrebbe costare al tycoon la coerenza con i suoi stessi principi isolazionisti. Il presidente americano valuta infatti se impiegare la maxi bomba 'Massive Ordnance Penetrator' per colpire la centrale nucleare iraniana di Fordow.

