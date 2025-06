Trump riceve la Juve nello Studio Ovale

In un evento che ha suscitato grande entusiasmo, la Juventus è stata ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump, con la partecipazione di importanti figure come John Elkann e Gianni Infantino. Un incontro che unisce sport, politica e diplomazia, mentre i bianconeri si preparano a sfidare l'Al-Ain nel Mondiale per club. Un momento memorabile che testimonia il prestigio internazionale del club e il suo ruolo di ambasciatore del calcio italiano nel mondo.

23.00 La Juventus è stata ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump. All'evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Con i giocatori e l'allenatore Igor Tudor, nelle foto diffuse dalla Casa Bianca anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. I bianconeri sono a Washington per la partita contro la squadra emiratina dell'Al-Ain nella prima gara del loro girone del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump riceve la Juventus nello Studio Ovale ma parla di Iran: “Si arrenda o sarà guerra” - Lo sport in secondo piano, prevale la linea dura del Presidente su Teheran, che annuncia missili ipersonici ... Riporta dire.it

Trump riceve la Juventus nello Studio Ovale: elogi a Elkann e stretta di mano a McKennie - Chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti nello Studio Ovale su come gli Stati Uniti replicheranno alle ultime minacce dell'Iran, il presidente americano Donald Trump ha sorpreso tut ... Secondo msn.com