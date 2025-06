Trump replica a una giornalista | Attaccare l’Iran? Potrei o non potrei farlo non lo dico a voi – Video

In un mondo di tensioni e strategie sfumate, le parole di Donald Trump risuonano come un avvertimento velato. La sua risposta enigmatica sulla possibilità di attaccare i siti nucleari iraniani svela una realtà complessa e intrisa di rischi. Ma cosa si cela dietro questa dichiarazione ambigua? Scopriamolo insieme, perché in geopolitica, spesso, il silenzio è più eloquente di mille parole.

“Attaccare i siti nucleari iraniani? Potrei farlo come potrei non farlo. Certo non lo dirò a voi”. È la risposta che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato a una giornalista alla Casa Bianca, ribadendo che Teheran si trova “in guai grossi e vuole negoziare”. Il tycoon ha aggiunto di “aver perso la pazienza con l’Iran”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump replica a una giornalista: “Attaccare l’Iran? Potrei o non potrei farlo, non lo dico a voi” – Video

